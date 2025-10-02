Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT5

ネタ元のAndroid Pliceが韓国メディアからの情報として、Samsung（サムスン）の三つ折り端末の発表時期を報道。いわく、10月31日に発表されそうな気配だとか。

APEC 2025にて展示！

サムスンの三つ折り端末の発表の場になると言われているのが、10月31日・11月1日に韓国で開催されるAPEC首脳会議！

…いや、発表というと語弊があります。APECでは、あくまでも次世代スマホとして展示される説が濃厚です。この展示を世界にアピールする正式なティザーとし、本発表は11月前半になりそうとのこと。

以前からずっと噂されている三つ折りスマホ。2025年発表と言われつづけ、その時期については噂がたってはチラ見せもなく肩透かしを繰り返しているところです。今回の10月31日、ついにその姿が明らかとなるのか…。

三面鏡スタイルの三つ折り

サムスンの三つ折りスマホは、世界初の三つ折りスマホHUAWEI Mate XTとは折り方が異なると言われています。Mate XTがジグザグの「Z」折りな一方で、サムスンは両側パタンの「のの字」折りになりそう。例えるなら、左右の鏡が完全に重なる三面鏡のような。

2025年は、すでにフラッグシップのGalaxy S25シリーズを筆頭に、折りたたみのGalaxy Z Fold7/Flip7、薄さコミットのGalaxy S25 Edgeと多様なモデルを展開中のサムスン。ここに三つ折りも加わわれば、スマホ形態の幅がまた1つ広がります。

Source: Android Police