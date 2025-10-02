ロッテのドラフト1位ルーキー西川が120安打超えに意欲を示した。ここまで106試合に出場して411打数116安打、打率・282。残り2試合で4安打すれば目標に届く。ZOZOマリンでの全体練習を終えた西川は「120は自分が目標にしてる一つでもあるので、それは達成したいし、それ以上打てるようにと思っています」と意気込んだ。

9月30日の楽天戦で規定打席に到達し、打率ランキングは現在パ・リーグ6位。残り6打席で今季の規定打席にも到達する。目標とする120安打を達成すれば、打率トップ3入りの可能性もある。「大学の時も打率をはすごく意識していた」といい、「上位に行きたいなってのはもちろんあります。毎席打ちたいですし、本当に全打席ヒット打てるぐらい準備してやっていきたい」。

春先の不振から2度の2軍落ちを経験。6月中旬の1軍再昇格後から本領を発揮して新人王の有力候補に浮上した背番号6は「下で積み重ねてきたものがやっぱ上で出ていると思うので、自分はファームの時期ってのはすごく大事な時期だったなと今は思っています」と振り返った。