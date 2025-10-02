久保建英や遠藤航ら主軸を順当に選出、国内組からは安藤智哉ら6人

日本サッカー協会（JFA）は10月2日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバー27人を発表した。

10月10日にパラグアイ代表と大阪で、10月14日にブラジル代表と東京で対戦。都内で会見を開き、森保一監督と山本昌邦ナショナルチームディレクターが出席した。

今回のメンバーには、クイーンズ・パーク・レンジャーズ（イングランド2部）に所属する斉藤光毅が初めての招集。三笘薫（ブライトン）が選外となった。また、アキレス腱断裂の大怪我から復帰した谷口彰悟（シント＝トロイデン）が昨年10月以来、約1年ぶりの代表復帰となった。

久保建英（レアル・ソシエダ）や遠藤航（リバプール）、堂安律（フランクフルト）といった主軸を順当に選出。国内組からは早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、長友佑都（FC東京）、安藤智哉（福岡）、相馬勇紀（町田）、望月ヘンリー海輝（町田）の6人がメンバー入りしている。

9月のアメリカ遠征では、メキシコと0-0のスコアレスドロー、アメリカに0-2での敗戦を喫した森保ジャパン。FIFAランキングでは、17位から19位にダウンしていた。ブラジル相手には過去13回対戦して2分11敗と一度も勝てておらず、真価が試される。

発表されたメンバーは以下の通り。

【GK】

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデンVV／ベルギー）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴルAC／フランス）

鈴木淳之介（FCコペンハーゲン／デンマーク）

【MF/FW】

遠藤航（リバプールFC／イングランド）

伊東純也（KRCヘンク／ベルギー）

南野拓実（ASモナコ／フランス）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）

町野修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ05／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダード／スペイン）

斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

藤田譲瑠チマ（FCザンクトパウリ／ドイツ）（FOOTBALL ZONE編集部）