バッグには果物やサバ缶が…青果店で窃盗か「おかずになるようなものがあれば」84歳男を建造物侵入疑いで現行犯逮捕　福岡市

福岡市中央区で、84歳の男が青果店に隣接する倉庫から果物など約3500円相当を盗み、現行犯逮捕された。防犯カメラには、その大胆な犯行の一部始終が記録されていた。

“倉庫荒らし”の瞬間

9月28日午後7時半頃、青果店のすぐ隣にある倉庫の防犯カメラが捉えたのは、不審な男の姿。

倉庫に現れたキャップをかぶった男は、ライトを片手にウロウロと辺りを物色すると、お目当ての物が見つかったのか、いくつかの商品をトートバッグに入れていった。

そして、そのまま倉庫から出ると、パトロール中の警察官に呼び止められ、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕された。この時、警察官は倉庫前で不審な動きをする男を見つけ、出てくるのを待っていたという。

「おかずになるようなものがあれば…」

逮捕されたのは、店の近くに住む高辻󠄀新容疑者（84）。

高辻󠄀容疑者のトートバッグの中には、干しシイタケやサバの缶詰、ナシやブドウなど3500円相当が入っていたという。

調べに対し、高辻󠄀容疑者は「おかずになるようなものがあればと倉庫の中に入った」と、容疑を認めている。

この青果店では、1年以上前から倉庫から商品が盗まれる被害が相次いでいて、9月14日にも閉店後の倉庫で店の従業員が高辻󠄀容疑者と特徴が似た男と鉢合わせ、逃げられる騒動があった。警察は余罪についても調べている。

（「イット！」 10月1日放送より）