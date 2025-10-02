東京都内でメンバー発表会見が行われた

MF三笘薫が日本代表から招集を見送られた。

10月2日、東京都内でキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦（10日／大阪）とブラジル戦（14日／東京）の2連戦に向けた日本代表メンバー発表会見が行われた。三笘は多くの主力組が招集されなかった6月以来の選外となる。

三笘はアメリカ遠征が行われた9月シリーズでも合宿の前半で別メニュー調整が続いていた。9月25日に行われた直近のプレミアリーグ第6節チェルシー戦ではスタメン出場したものの、日本代表では選外となった。

森保一監督は三笘の招集外について「招集するにしてもしなくてもメディカルが相手チームの選手の所属チームのメディカルとクラブと連絡を取ってくれて、現状をどうであるかそして見通しがどうであるかは確認してくれた上で招集するかしないかの判断をさせてもらっています」と話し、「本人も今の状態がどうだというのはチームのスタッフが連絡を取ってくれて、現状を聞いたなかでメディカルの見解と合わせて最終決定しています。その中で久保（建英）は招集できるという判断をさせてもらって、三笘については招集しないということで判断させていただきました」と説明。代表スタッフが三笘本人と直接やりとりをした上での選外になったことを明かした。

今回は南米の強豪パラグアイ、ブラジルとの強化試合。約8か月後に控える北中米ワールドカップ（W杯）に向けて重要な2連戦となるが、森保監督は決断した。攻撃の中心として活躍をしてきた三笘を欠くなか、新たな戦力の台頭にも期待が懸かる。（FOOTBALL ZONE編集部）