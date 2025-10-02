最速163キロで圧倒…ロバーツ監督も笑顔

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に9回から救援登板。1回無安打無失点、2奪三振で“胴上げ投手”になった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「ヨシノブについても言ったことだが、ロウキは大舞台でも飲まれることはない。ロウキが試合を締める姿は良かった」と頷いた。

8-4の4点リードの最終回にデビューを飾った。マウンドに上がると、初球から100.7マイル（約162キロ）。先頭のスティールをカウント1-2からの4球目、スプリットで空振り三振に仕留めると、続くラックスも4球目のスプリットで三振に仕留めた。ヘイズは2球で追い込みながらもロートベットが落球するまさかのプレーがあったが、最後は遊直でゲームセットだった。

ポストシーズンデビューで圧倒的な投球を披露。最速101.4（約163.1キロ）を計測し、100マイル（約161キロ）以上を6球投げ込んだ。チームは前日から救援陣が打ち込まれる場面もあり、不安が露呈していた中、救世主のような投球だった。

試合後、指揮官は記者から“守護神起用”について聞かれると「はは、彼のことを信頼している」と言及。続けて「彼は重要な場面で投げていくことになる」と今後の起用について話した。（Full-Count編集部）