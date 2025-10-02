甘酸っぱくフルーティ！ブルボン「しゃりもにグミりんご味」

株式会社ブルボンから、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズの新フレーバー「しゃりもにグミりんご味」が登場！

濃厚なりんごの甘酸っぱい味わいが楽しめるグミが、2025年10月7日(火)より全国で発売されます。

ブルボン「しゃりもにグミりんご味」

価格：オープンプライス

発売日：2025年10月7日(火)

販売店舗：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：57g

やわらかさの中にも噛み応えがある“もにもに食感”のグミに、歯ざわりのよい“しゃりっとパウダー”をたっぷりまとわせた「しゃりもにグミ」シリーズ。

今回、甘酸っぱくフルーティなりんご味が仲間入りします。

“しゃりもに食感”と濃厚りんごの味わい

「しゃりもにグミりんご味」は、独特の“しゃりもに食感”とともに、濃厚なりんごの味わいが楽しめるエアイングミです。

口に入れると、まずしゃりっとしたパウダーの食感が広がり、続いてグミのもにもにとした噛み応えが楽しめます。

甘酸っぱくフルーティなりんごの風味が、クセになる食感と相性抜群です。

仕事や勉強の合間のリフレッシュタイムにぴったりな、ブルボンの新作グミ。

“しゃりもに食感”と秋らしいりんごのフレーバーの組み合わせを楽しめます。

ブルボンから発売される「しゃりもにグミりんご味」の紹介でした！

