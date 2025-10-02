º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¡×¡¡ÉÔ°ÂÏªÄè¤Îµß±ç¿Ø¤â¡ÄNHK²òÀâ¤¬ÂçÀä»¿
9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡ÄºÇÂ®163¥¥í¤Ç°µÅÝ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼4 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë9²ó¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¡£1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤Ç¡ÈÆ¹¾å¤²Åê¼ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢NHK¤Î²òÀâ¤Î¾®ÁáÀîµ£É§»á¤â¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8-4¤Î4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢½éµå¤«¤é100.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¡£ÀèÆ¬¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥é¥Ã¥¯¥¹¤â4µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥Ø¥¤¥º¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬Íîµå¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ·Ä¾¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºÇÂ®101.4¡ÊÌó163.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ò6µåÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¤«¤éµß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¾®ÁáÀî¤µ¤ó¤âÀä»¿¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤òº´¡¹ÌÚ¤¬9²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¢¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë