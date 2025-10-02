サッと羽織るだけ！【ROPÉ PICNIC】40・50代のキレイ見え♡「新作カーデ」

肌寒い日にサッと羽織れるのはもちろん、2025年秋冬のトレンドアイテムとしても注目される『カーディガン』。今季はドレスに重ねたり、ジャケット風に羽織ったりという、レイヤードスタイルがランウェイでも見られました。そんなカーデを新調するなら【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「新作」がおすすめ。40・50代が取り入れやすいきれいめデザインで、いつもの装いを秋仕様にアップデートできそう！

さりげないきらめきが大人の可愛さを引き出してくれそう

【ROPÉ PICNIC】「ラメフェザーカーディガン」\5,489（税込）※予約商品

毛足のある素材にラメ糸を織り込み、ほどよく華やかな雰囲気に仕上げた一枚。ダイヤ柄と光沢ボタンでミドル世代に寄り添う上品な雰囲気を演出しています。ほどよくゆとりのあるシルエットで体のラインを拾いにくく、オンオフ問わずデイリーに活躍しそう。全4色展開。

旬柄はシックなカラーで取り入れて大人顔に

スタッフさんも「きちんと見えしてくれるデザインなので、お仕事から学校行事などにもおすすめ」というカーデ。クラシカルなムードが復活中の今季らしい、ネイビー & ダイヤ柄が印象的です。ワイドパンツに合わせ、レディライクな小物で仕上げるとより旬の着こなしに。40・50代なら、色味を落ち着かせて大人っぽくまとめるとトレンド感ときれい見えが両立しそうです。

胸元ポケット × ゴールドボタンがアクセントに

【ROPÉ PICNIC】「ミラノリブニットカーディガン」\5,489（税込）

一枚でサマ見えが狙えるカーデを探しているなら、ジャケットのような存在感があるこちらがおすすめ。エンブレム柄ボタンと胸ポケットが上品なアクセントになり、きれいめコーデにもカジュアルコーデにもマッチしてくれそう。マシンウォッシャブルでお手入れしやすそうで、豊富な全7色展開も魅力です。

顔色のトーンアップが狙えそうなレッドに注目

2025年秋冬のトレンドカラーとして注目を集めている、レッドが狙い目。鮮やかなレッドのミラノリブカーディガンは、着るだけでパッと顔まわりが華やかになりそう。ベージュのフレアスカートを合わせれば、強めの色もやさしく受け止めて上品にまとまります。足元はローファーで抜けをつくると、40・50代も取り入れやすいきれいめカジュアルに。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K