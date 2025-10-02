レッズとWCS第2戦

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を行い、8-4で勝利。地区シリーズ進出を決めた。9回には5番手として佐々木朗希投手がマウンドへ。ポストシーズン（PS）初登板でクローザーを任され、3者凡退で締めくくった。“手のひら返し”をした米ファンから絶賛されている。

佐々木がポストシーズンで初めてマウンドに上がった。先発ではない。8-4と4点リードの9回、試合を締めくくる役割を与えられた。「ロウキ」コールが起きる中、先頭のスティアを速球で押すと、最後は変化球で空振り三振。続くラックスも空振り三振。ヘイズを遊飛に仕留め、勝利に導いた。最速は101.4マイル（163.2キロ）をマークした。

今季は開幕で先発ローテーションに入るも苦戦。右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りするなど、期待を下回る活躍に批判の声を向ける米ファンも少なくなかった。

この日のX上では、圧倒的な投球を見せた佐々木に対し、米ファンから「ロウキ・ササキ、お前がクローザーだ」「クローザーを務めるロウキ・ササキを見るのは、もっと刺激的な瞬間だ」「ロウキはドジャースが必要としている守護神だよ」「紳士淑女の皆さん、我々は今、真のクローザーを得ました。ロウキ・ササキだ」「ロウキは公認クローザーだ。スプリットは現実離れしているよ」などの声が上がっていた。



