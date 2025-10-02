北川景子、時計は1日中着用「寝ている間も…」 不思議なライフスタイルに夫・DAIGOも驚き「初めに不審がられて…」
俳優の北川景子（39）が2日、都内で行われた「シチズン クロスシー KEIKO KITAGAWA Limited Model」発表会に登壇。夫でアーティスト・タレントのDAIGO（47）でさえ驚く、時計にまつわるライフスタイルを明かした。
【全身ショット】美しい…白のセットアップで登場した北川景子
『シチズン クロスシー』のイメージキャラクターを務めて14年を迎える北川はこの期間について、「14年って聞くと、とても長いように感じますけど、あっという間に過ぎてしまった。結婚して、子どもも2人授かりました。ライフスタイルも変わってきましたけど、人生の節目にそばにいてくれた」と笑顔で話した。
また北川は「初めに夫（DAIGO）に不審がられて分かったことなんですけど…」と切り出すと、「私は朝起きてすぐ時計をして、寝ている間もつけているんですね」とまさかのライフスタイルを告白。「メガネをかけて、時計をつけて、一日が始まって。1日中つけています」と、お風呂や子どもの世話をする以外は基本的に時計とともに生活していると明かした。
『シチズン クロスシー』の hikari collection（ヒカリ コレクション）から、イメージキャラクターを務める北川がデザインを監修した限定モデルが、あす3日から発売。オリーブのモチーフをエッチングした白蝶貝文字板、オリジナルデザインのインデックス、そして限定ボックスなどのディテールに北川のセレクトが生かされている。
