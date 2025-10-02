ソリや雪玉で遊ぶリトルミイも！「ムーミン」SNOWY WAY HOME（スノーウィーウェイホーム）グッズ
「ムーミン」たちをデザインした「SNOWY WAY HOME（スノーウィーウェイホーム）」シリーズグッズが登場！
冬の間眠らずに過ごすことにしたムーミン谷の住人をデザインした、マグカップやポーチ、ひざ掛けなどがラインナップされます☆
「ムーミン」SNOWY WAY HOME（スノーウィーウェイホーム）グッズ
発売日：2025年10月以降順次
※店舗により取り扱い開始時期、販売する商品は異なります
取扱店舗：全国のムーミンスポットやショップ
・ムーミンショップ（銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店）
・ムーミンショップ カジュアルエディション（札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店）
・ムーミンカフェ 軽井沢
・ムーミンカフェ フローラルバレー
・ムーミンカフェ スタンド（越谷レイクタウン、大阪梅田）
・MOOMIN SHOP ONLINE ほか
「ムーミン」の「SNOWY WAY HOME（スノーウィーウェイホーム）」シリーズのグッズが登場！
テーマは“冬のあいだ眠らずに過ごすことにしたムーミン谷の住人たち“。
美しい初雪が降り、冬のあいだ眠らずに過ごすことにしたムーミン谷の住人たち。
やがて、雪につつまれた暮らしに少しずつ慣れていきます。
「ムーミンママ」はいたずらっ子の「クリップダッス」の居場所を探すため雪をかき分け歩き、「ムーミン」や「リトルミイ」は真っ白な谷の中を自由に探検するのでした。
そんな物語の世界観をもとに、ストーリー性を感じるアートを使用したデザインのグッズが多数登場。
冬を楽しむ「ムーミン」たちのアートをモチーフにしたファッション雑貨やインテリア小物など季節感のあるグッズが揃っています。
冬のムーミン谷を思わせるやさしい色合いや、キャラクターたちの表情が印象的なグッズばかりです☆
マグ（ムーミン/リトルミイ）
価格：各2,200円（税込）
発売元：山加商店
発売日：2025年10月1日（水）発売予定
雪遊びを楽しむ「ムーミン」たちが描かれたマグカップ。
やさしいブルーの「ムーミン」柄と、
あたたかみのあるパープルを基調にした「リトルミイ」柄の2種類がラインナップされています。
冬のティータイムを楽しく彩るデザインです。
箸（ムーミン/リトルミイ）
価格：各1,100円（税込）
発売元：山加商店
発売日：2025年10月1日（水）発売予定
「スノーウィーウェイホーム」シリーズから箸が登場。
「ムーミン」柄と「リトルミイ」柄の2種類です。
毎日の食卓にムーミンの世界観を添えるグッズとして、家族で揃えて使うのもおすすめです。
シープボアひざ掛け（パープル/ブルー）
パープル
価格：各2,200円（税込）
発売元：モリシタ
発売日：2025年10月中旬発売予定
ふんわりとしたシープボア素材が特長のひざ掛け。
「ムーミン」と「リトルミイ」柄のパープルと、
ブルー
「ムーミンママ」と「クリップダッス」柄のブルーの2色展開です。
インテリアにもなじみやすい落ち着いたカラー。
肌ざわりがやさしく、冷えやすい季節のリビングやオフィスで活躍します。
ホームソックス（ブラック/ベージュ/パープル）
価格：各990円（税込）
発売元：ウイックス
発売日：2025年10月上旬発売予定
寒い季節に活躍するホームソックス。
スキーをするムーミンの柄が編み込まれていて、やわらかな素材感と足元を包み込むフィット感が特徴です。
カラーは3色展開で、室内でも気分に合わせて楽しめます。
アームグローブ（ベージュ/パープル）
価格：各1,100円（税込）
発売元：ウイックス
発売日：2025年10月上旬発売予定
手元をあたたかく包みながら、指先は動かしやすい仕様のアームグローブ。
ワンポイントで入った「リトルミイ」の刺繍で、「ムーミン」の世界観をさりげなく取り入れられます。
ながら温アイマスク、アロマ温アイマスク
価格：ながら温アイマスク1枚入り275円（税込）・3枚入り759円（税込）、アロマ温アイマスク3枚入り759円（税込）
発売元：ほんやら堂
発売日：2025年10月10日（金）発売予定
「スノーウィーウェイホーム」のアートがデザインされた、目元をじんわり温めるアイマスクシリーズ。
「ながら温アイマスク」は目の部分に穴が空いているので、読書やスマホ操作をしながら使えます。
「アロマ温アイマスク」は目を閉じてリラックスしたい時間にぴったりです。
いずれも「ラベンダーの香り」付き。
スクエアポーチ、巾着ポーチ
価格：スクエアポーチ3,080円（税込）、巾着ポーチ3,740円（税込）
発売元：粧美堂
発売日：2025年10月3日（金）発売予定
冬らしいふわふわのボア素材を使用したやさしい色合いのポーチ。
小物の収納に便利なスクエア型と、きゅっとしぼって使える巾着型。
パープルのリボンと雪の結晶の形のチャームがポイントです。
スキーやソリで遊ぶ「ムーミン」と「リトルミイ」のイラストがキュートです☆
シュシュ（ピンク/パープル）
価格：各1,760円（税込）
発売元：粧美堂
発売日：2025年10月3日（金）発売予定
やわらかな素材感のシュシュ。
ピンクには「リトルミイ」、
パープルには「ムーミンママ」のチャーム付き。
ヘアアレンジに使用するのはもちろん、手首に付けてコーディネートのポイントにするのもおすすめです。
ドライリース
価格：5,500円（税込）
発売元：千趣会イイハナ
発売日：2025年10月10日（金）発売予定
パープルの花材をメインに使ったドライリースに、スキーを楽しむ「ムーミン」の飾りを添えています。
ナチュラルな素材感と北欧らしい遊び心が調和したデザインが、季節のインテリアにぴったりです。
ファーバッグ、チャーム、ラウンドボアポーチ、フラットポーチ
価格：ファーバッグ3,850円（税込）、チャーム1,320円（税込）、ラウンドボアポーチ1,980円（税込）、フラットポーチ2,310円（税込）
発売元：ゾーウィー
発売日：2025年10月9日（木）発売予定
雪玉をつくる「リトルミイ」のアートをモチーフにしたシリーズ。
ふわふわのファーバッグと、「リトルミイ」がデザインされたチャームは、冬のコーディネートに遊び心を添えるアクセントに。
雪玉のようなまん丸フォルムのラウンドボアポーチと、
雪玉部分がふんわり素材で仕上げられたフラットポーチも、揃えて持ちたくなるグッズです。
スノーウィーウェイホームの限定ノベルティステッカーをプレゼント！
対象店舗：
※配布期間は店舗により異なります
※各店舗なくなり次第終了です
対象店舗で対象のグッズを購入すると、スノーウィーウェイホーム限定ノベルティステッカーをプレゼント。
オーロラのようにきらきらと輝く加工が施されており、見る角度によって色が変わる仕様です。
※プレゼントの条件は各店舗で確認ください
ほかにも多くのグッズが登場する、冬を彩る「ムーミン」の「スノーウィーウェイホーム」シリーズ！
「ムーミン」の「SNOWY WAY HOME（スノーウィーウェイホーム）」シリーズのグッズは、全国のムーミンスポットやショップにて、2025年10月より順次登場します。
