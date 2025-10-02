2日、落語家・林家たい平さんが自身のブログを更新。

自宅で火災が発生した、林家ペーさん・パー子さん夫妻のために、２つのチャリティー公演を開催すると発表しました。

【写真を見る】【林家たい平】林家ペー・パー子夫妻のため２つのチャリティー公演開催を発表 「歌って、喋って、皆様とチャリティーなひとときを過ごしたい」「びっくりするような先輩からお手伝いするよ！」と感謝





たい平さんは「ペー師匠宅の火事から、少しだけ時間が経ちました。巻き沿いで被害に遭われた方と向き合って進んでいくための話し合いも始まっていて、ペー師匠からも随時報告をいただいております」と、現状を伝え、「だからこそ、やはり会をやろう！と強く思いました。ご賛同して下さる先輩や仲間がたくさんいてくださって、とっても心強かったです。二つのチャリティー公演を開催します！」と、投稿。









続けて、「タイトルはどちらも《がんばれ！ペー・パー子 有志応援団の集い》としました。まずペー師匠のホームグラウンド演芸ホールのある浅草から始めたいと思いました。浅草演芸ホール様にお話したところ心強いご支援ご協力を頂き、浅草東洋館をお借り出来ました」と公演タイトルと、場所を記し、「10月20日㈪18時30分開演。ペー師匠のいつもの居場所、寄席形式で開催いたします」と、1つ目の公演について報告しました。









出演者について、「松村邦洋さん、桂米助師匠、神田茜さん、林家木久蔵さん、桂三木助さん、桂文雀さん、柳亭こみちさん、林家あずみさん、林家咲太朗さん、たい平、そして林家ペー師匠」と、発表。「チラシは暖かみがある方がいいかなぁと思って、下手ですが私の手書きです」と、たい平さんが描いたものだと、明かしました。









また、2回目の公演については、大井町駅前にある『きゅりあん大ホール』で、11月4日㈫18時30分開演で開催すると報告。



「きゅりあんでは《大演芸大会》と銘打って、出演して下さる皆さまは、岩崎宏美さん、テリー伊藤さん、戸田恵子さん、松村邦洋さん、アンジェリーナ1/3さん、林家木久扇師匠、三遊亭好楽師匠、桂米助師匠、柳亭市馬師匠、神田茜さん、林家木久蔵さん、桂三木助さん、蝶花楼桃花さん、林家あずみさん、林家咲太朗さん、たい平、そして林家ペー師匠です」と、伝えました。









たい平さんは「歌って、喋って、皆様とチャリティーなひとときを過ごしたいと思っております。びっくりするような先輩からお手伝いするよ！と言って頂き、こんなに嬉しいことはありません」と、綴り、「チラシなど出来ましたら、またご報告いたしますので、皆さまのお力で、情報の拡散をお願いいたします。まずは浅草東洋館に来ていただけたら嬉しいです！ご報告でした、頑張ります！」と呼びかけました。









林家ペーさんの自宅火災については、9月19日、北区赤羽北で、近所の人から「向かいの部屋から真っ黒い煙が出ている」と110番通報がありました。

当時部屋にいたパー子さんが煙を吸い込んだほか、右手に軽いやけどを負ったということです。









【担当：芸能情報ステーション】