“ヒゲの隊長”の愛称で親しまれている前参院議員で元外務副大臣の佐藤正久氏（64）が、1日付で大手芸能事務所「ファーストエージェント」に所属した。同事務所を通じてコメントを発表した。

防衛大卒で、陸上自衛隊ではゴラン高原派遣、イラン派遣の部隊長も務めた。佐藤氏は、気になるニュースとして、複数の韓国メディアが報じた「ロシアが北朝鮮に対して、原子力潜水艦用の小型原子炉を含む動力機関を今年上半期に提供したとの情報があり、軍が確認中」という報道をあげた。「北朝鮮が原潜を持つとなると、日本も対北朝鮮対応のレベルを上げないといけない」と訴えた。

さらに「防衛省に対して有識者会議が、防衛力の抜本強化の一環として原潜の保有を求めたんですけどね。なかなか自民党は腰が重たいみたいですけども、私は持つべきだと思います。原子力というとアレルギーがありますけども、動力ですから。核兵器とは全く別ですから。そこを、みんな一緒にしちゃうので…」と持論を展開。「自分の国は自分で守るための抑止力として、反撃能力！ やったら撃ち返すぞということが大切です。長年、自分が培ってきた外交、防衛あるいは防災、治安、テロ対策等で発信しつつ、政治に警鐘を鳴らしていきたいです」とコメントした。

ファーストエージェントは現在、100人を超えるタレントが所属している。女優浅野温子（64）や歌手池畑慎之介（73）、マレーシアとの二重生活をスタートした優木まおみ（45）、朝比奈彩（31）、中村里砂（36）などのタレント。さらに文化人として、直木賞作家の今村翔吾氏（41）、元阪神、西武の田淵幸氏（79）、林家なな子（43）。元乃木坂46の“さゆりんご”こと松村沙友理（33）や元AKB48の武藤十夢（30）・小麟（25）姉妹、グラビアタレント志田音々（27）も在籍している。