大好きな人と会えたときの柴犬のリアクションがたまらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「目がキラッキラしてる」「すごくいい笑顔」「会えてよかったねえ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車で『大好きなおじいちゃん』を待つ犬→会えた瞬間に…たまらなく愛おしい『再会時のリアクション』】

おじいちゃんに会えた瞬間に…

Instagramアカウント「poteto.shiba」の投稿主さんは、家族で柴犬の『ぽてと』くんを溺愛しているそうです。ぽてとくんは、2020年生まれの男の子。ちょっぴりツンデレで食べることが大好きなわんこだといいます。

ある日、ぽてとくんは軽トラの運転席で「ある人」を待ちわびていました。それは、大好きなおじいちゃん！！おじいちゃんが作業から戻ってくると、ぽてとくんはニコニコ笑顔でお出迎えをしたそうです。これ以上倒れないほどの見事な「ヒコーキ耳」から、おじいちゃんへの愛が伝わります…♡

たまらなく愛おしい姿にキュン♡

あまりに幸せ絶頂になったぽてとくんは、「これは本当に現実？」と疑ってしまうほどでした。もう一度おじいちゃんのニオイを嗅いで、やっと納得した様子。目を細めて口を大きく開けて、おじいちゃんのナデナデを堪能したといいます。

その後も、この幸せが夢ではないことを確かめるように、何度もおじいちゃんのニオイを嗅いだというぽてとくん。間違いなく現実であることを実感するたびに、どんどん喜びが溢れていくぽてとくんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「大興奮でホッコリ」「こりゃたまらん」「じいじ大好きなんですね」など沢山の反響がありました。

もう1人の大好きな人

ある日のこと、ぽてとくんは、投稿主さんが遊ぶ許可をもらってくれた広い敷地で、端から端まで全力でダッシュしていたそうです。

その先にいたのは、大好きなおばあちゃん！！ぽてとくんは、走ったままの勢いでおばあちゃんに飛びつき、満面の笑みで再会を喜んだそうです。

全身で感情を表現してくれるぽてとくん。おじいちゃん、おばあちゃんは可愛くて仕方ないことでしょう！

おじいちゃんとおばあちゃんに最上級のご挨拶をしたぽてとくんですが、実はパパが唯一の宿敵なのだとか！Instagramアカウント「poteto.shiba」には、ぽてとくんとパパの攻防戦もたくさん投稿されていますので、ぽてとくんの違う一面を見てみたい方はぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「poteto.shiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。