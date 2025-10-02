カルディ「コーヒーの日バッグ」2025、モカ･ブラックのトートに限定コーヒー2種と人気No.1「マイルドカルディ」入り

コーヒーや輸入食品を販売する「カルディコーヒーファーム」は10月1日、「コーヒーの日バッグ」(税込2,400円)を発売した。

「コーヒーの日バッグ」は、トートバッグにレギュラーコーヒー3種を合わせたセット。実店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。数量限定でなくなり次第終了。

〈2025年は「ブラック」「モカ」色のトートバッグ〉

10月1日が国際コーヒー機関(ICO)の定める「国際コーヒーの日」であることから、カルディでは例年「コーヒーの日バッグ」を販売している。

カルディ「コーヒーの日バッグ」2025

2025年の「コーヒーの日バッグ」では、前面に大きなポケットが2つ付いたトート型のバッグ(全2色)に、カルディの人気No.1コーヒー「マイルドカルディ」と、このセット限定のコーヒー2種「炭焼珈琲モカブレンド」「ブラジル モンテ･アレグレ農園」を合わせた。コーヒーはフィルター用に挽いた粉、もしくは豆から選べる。

〈「コーヒーの日バッグ」セット内容〉

〈1〉コーヒーの日バッグ(ブラック/モカ)

〈2〉オリジナルコーヒー豆 マイルドカルディ(200g)

〈3〉オリジナルコーヒー豆 炭焼珈琲モカブレンド(120g)

〈4〉オリジナルコーヒー豆 ブラジル モンテ･アレグレ農園(120g)

◆コーヒーの日バッグ(ブラック/モカ)

前面にポケット2つが付いたトート型のバッグ。色は「ブラック」「モカ」から選べる。フェルト素材のワッペンやボアのアクセントがポイントだという。バッグの大きさは、縦23×横34cm×マチ12cm、持ち手30cm。

カルディ「コーヒーの日バッグ」モカ/ブラック

◆オリジナルコーヒー豆 マイルドカルディ

カルディで人気No.1のブレンドコーヒー。中煎りで、やさしい甘さとやわらかな口あたりが特徴。生豆生産国はブラジル、コロンビアほか。内容量200g。

「コーヒーの日バッグ」に入っているレギュラーコーヒー3種

◆オリジナルコーヒー豆 炭焼珈琲モカブレンド

「コーヒーの日バッグ」限定のコーヒー。中深煎りで、エチオピア産モカならではの華やかさと香ばしい風味が特徴。生豆生産国はエチオピア、ブラジルほか。内容量120g。

◆オリジナルコーヒー豆 ブラジル モンテ･アレグレ農園

「コーヒーの日バッグ」限定のコーヒー。ブラジルのスペシャリティコーヒー業界をけん引してきたジョゼ･フランシスコ氏が手掛ける「モンテ･アレグレ農園」の豆を使用。中煎りで、青リンゴのような風味を楽しめるという。生豆生産国はブラジル。内容量120g。

カルディ「コーヒーの日バッグ(ブラック/モカ)」使用イメージ

