クロミの大好物「らっきょう」のコラボ商品が登場 “マイメロカラー”しそ風味のらっきょうも
創業昭和49年以来、つけもののおいしさを追求してきた泊綜合食品は、マイメロディ50周年、クロミ20周年を記念した、らっきょうコラボ商品をきょう2日に発売した。
【写真】ピンク色がかわいい『マイメロディ らっきょう［しそ風味］』
同社が取り扱っている『砂丘らっきょう』は、鳥取砂丘の砂地で栽培したらっきょう。砂丘の砂地には、保水力がなく、畑の下は砂の層が何十メートルも続いて、肥料も雨で流れてしまう。さらに冬の日本海からの風雪による厳しい環境で育つからこそ、ゆっくり成長し、一皮ずつが重なり合うシャキッとした食感に。また、砂丘のような地力の低い土壌では色が白くなりやすく、この眩しい「色白」も魅力となっている。
今回、『クロミ らっきょう［甘酢］』と『マイメロディ らっきょう［しそ風味］』（ともに税込600円）を発売。『マイメロディ らっきょう［しそ風味］』は、マイメロディのようなピンクに色づいている。
