◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区王者のドジャースが１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦で逆転勝ち。２連勝で同シリーズを突破し、東地区王者のフィリーズの待つ地区シリーズ進出を決めた。試合後の会見でロバーツ監督は４日（同５日）の第１戦で大谷翔平投手（３１）が先発することを発表した。

この日は先発の山本由伸投手（２７）が力投した。初回に２死一塁でＡ・ヘイズを平凡なフライに打ち取ったかのように見えたが、右翼手のＴ・ヘルナンデスがまさかの落球。２死二、三塁でスチュワートに右前へ２点適時打を浴びて先取点を献上した。

だが、２回以降は立ち直って、１回２死から５回まで１３者連続アウト。エースの力投に打線も奮起。３回に１死三塁でベッツが中前適時打を放って１点差に迫ると、４回にはＥ・ヘルナンデスの適時二塁打、ロハスの適時打で２点を奪って逆転した。

６回には３連打を浴びた山本だったが、無死満塁からギアを上げて無失点。するとその裏には大谷が右前適時打を放つなど打者一巡１０人の猛攻で４点を奪ってリードを５点に広げた。山本は７回途中でメジャー移籍後最多となる１１３球を投げて４安打２失点（自責０）、９奪三振の好投で降板。ベンチに下がる際には本拠地のファンが総立ちになって、大きな拍手と大歓声が送られた。

９回は佐々木朗希投手（２３）がプレーオフ初登板し、メジャー自己最速の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を計測し、２者連続奪三振から最後は力のない遊直で３者凡退で締めくくった。

地区シリーズは４日（同５日）からフィリーズと対戦。大谷を上回る５６発で本塁打王に輝いたシュワバー、首位打者ターナー、ＭＶＰ２度のハーパーらがそろうスター軍団と３戦先勝の戦いに挑む。