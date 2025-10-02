花王は２日、若者向け化粧品ブランド「ＫＡＴＥ」から、新たなベースメイクライン「月夜の海月（くらげ）」を２５日に発売すると発表した。

口紅やアイシャドーに強みを持つＫＡＴＥだが、新たにファンデーションの販売を強化する。２０３０年までにブランド売り上げを２３年比１・６倍に、海外比率を２倍に高めることを目指す。

新ラインは「月明かりの夜に漂う海月の神秘的な輝き」をイメージした。新商品の「ジュレリープファンデーション」（税込み２５３０円）は、ジュレがファンデーションの粉体や美容液成分を抱え込んで密着。時間がたってもくすみにくく、ツヤが持続するのが特長という。

新ラインはファンデーションのほか下地やコンシーラーも展開する。タイやマレーシア、台湾などアジア９か国・地域でも順次発売する計画だ。

２日に東京都内で開いた発表会で、ＫＡＴＥブランドマネジャーの岩田有弘氏は「現地のローカルブランドや韓国メーカーと競うには、機能性だけでなく使ってみたくなる世界観も重要で、『月夜の海月』というコンセプトを打ち出した。（目元、唇、ベースの）３本柱でＫＡＴＥをアジア圏を代表するメイクブランドにする」と話した。

花王は化粧品事業の営業利益のうち、海外比率を２７年までに７割に伸ばす計画を掲げる。注力する６ブランドのうちの一つが、アジア展開を加速するＫＡＴＥ。アジアの化粧品市場ではファンデーションと口紅の２分野で全体の半数以上を占める。「落ちない口紅」としてヒットした「リップモンスター」に加え、新たなファンデーションの投入でＫＡＴＥのブランド力を高めたい考えだ。

中国市場の減速や中国・韓国などの新興ブランドとの競争激化で、花王の化粧品事業は収益力の強化が課題となっている。２４年１２月期の化粧品事業の売上高は２４４１億円と全体の約１５％を占める一方、営業利益は３７億円の赤字だった。