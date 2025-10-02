¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£³¿Í¤¬ÀïÎÏ³°¡¡£±£¸Ç¯¥É¥é£³Ä¾¹¾ÂçÊå¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Ç¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²Æü¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ÎÄ¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢»°±º¹îÌéÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢Âç¾ë¸µ³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤é¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¹¾¤Ï¾¾¾¦³Ø±à¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££²£°Ç¯¤Ï°ì·³¤Ç£³»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£²£³Ç¯¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£±£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¤¿¡£ºòµ¨¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤â»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£³ÇÔ¡¢£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£±¥»¡¼¥Ö¡£ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£²¡£
¡¡ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÂ¾µåÃÄ¤Ç¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÆþÃÄ¤Î»°±º¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î½é¤á¤Ëº¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì°Ê¹ßÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤ÎÂç¾ë¸µ¤Ï¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤â·ë¶É£²·³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¼ÆÀ¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬·úÃÛ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£