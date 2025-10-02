ドジャースの山本由伸投手（２７）は１日（日本時間２日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）第２戦に先発し、６回２／３を４安打２失点（自責点０）、９三振２四球。打者２８人にメジャー移籍後最多の１１３球。最速は９７・４マイル（約１５６・８キロ）を記録した。チームは８―４で勝って、２連勝でナ・リーグ東地区優勝のフィリーズが待つ地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）進出を決めた。

魂の投球を見せたのは３―２の６回だ。先頭から連打で無死一、二塁。カーブで打ち取ったと思われたラックスの内野ゴロは、ホームベースに当たって高く跳ね上がる三塁内野安打となり、無死満塁に。大ピンチだが表情は落ち着いていた。

４番のＡ・ヘイズはカットボールで遊ゴロに打ち取り、三走を本塁で封殺。５番スチュワートはカウント１―２からの４球目、外角低めのカーブで空振り三振。６番デラクルスはカウント１―１からカーブ４連投、最後は内角低めギリギリに決めてバットに空を切らせると雄たけびを上げた。ファンは大歓声だ。

直後の攻撃で、大谷翔平投手（３１）、ベッツが連続適時打で５―２とリードを広げた。さらにＴ・ヘルナンデスが中堅へ２点適時二塁打を放ち、７―２とした。

７回も続投。二死一塁でこのイニング２つめの四球を与えたところで交代を告げられた。最後の１１３球目は９７・３マイル（約１５６・６キロ）を記録。この日の最速とは０・１マイル（０・１６キロ）差だった。

初回はまさかの失点だった。二死一塁で４番Ａ・ヘイズに１ストライクからの２球目、外角低めのスライダーで右飛を打たせた。しかし、右翼手Ｔ・ヘルナンデスが雑なプレーで落球し、二死二、三塁のピンチとなった。続くスチュワートにカウント２―２からの６球目、外角低めのスプリットを右前にゴロで運ばれ２点を先制された。

しかし、ここで崩れないのがエースだ。デラクルスをフルカウントからの６球目、外角低めのカーブで空振り三振に仕留めた。その後、５回まで打者１０人を完璧に打ち取った。