FRUITS ZIPPER櫻井優衣、幼少期ショットに絶賛続々「可愛さ変わらない」「面影ある」
【モデルプレス＝2025/10/02】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが2日、グループのX（旧Twitter）を更新。櫻井優衣の幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
同グループでは、新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」の配信を記念し、「自分が子供の頃から変わっていないなあ、と思う部分はありますか？また、逆に大人になって変わった部分はありますか？」という質問に回答。櫻井は「変わってない：人が大好きなところ 変わった：大人になって友達とどこにでも行けるようになって、美味しくておしゃれな時間が大好きになりました」と明かし、幼少期の写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「可愛さ変わらない」「面影ある」「昔からビジュ整いすぎ」「素敵なエピソード」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣、幼少期ショット披露
◆櫻井優衣の幼少期ショットに反響
