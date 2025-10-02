柴咲コウ、大根おろし・大葉で「うまく誤魔化せた」手作りハンバーグ披露「美味しそう」「ボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の柴咲コウが1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのハンバーグを披露し、反響が寄せられている。
【写真】柴咲コウ「盛り付けが綺麗」と話題の和風ハンバーグ
柴咲は「Overcooked again」とつづり、フライパンの上に並んだ焦げ色がついたハンバーグを披露。続く投稿では「全てうまく誤魔化せた へっへっへ」とし、ハンバーグの上に大根おろしや大葉、ネギなどを盛り付けた様子も公開している。
この投稿に、ファンからは「味付けが美味しそう」「さすがの出来栄え」「盛り付けが綺麗」「ボリューム満点」「食べたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
