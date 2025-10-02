ホンダ「新クーペSUV」発表！ 流麗フォルム×洗練デザインがカッコいい！ 「ヴェゼル」に新たなメーカーオプション追加＆価格アップも！ 何が変わった？

新たなメーカーオプション追加＆価格アップも！

ホンダは2025年10月2日、「ヴェゼル」を一部改良することを発表しました。なお、翌3日に発売されます。

ヴェゼルはSUVとクーペを融合させた流麗なスタイルを特徴とする、都会派の「コンパクトSUV」です。

ホンダのクーペSUV「ヴェゼル」何が変わった？

現行モデルは2021年にフルモデルチェンジした2代目。デザインと機能性が大幅に進化し、シンプルで洗練されたデザインや優れた走行性能、最新の安全技術を採用しています。

2024年4月にはマイナーチェンジがおこなわれ、エクステリアではフロントグリルとバンパー、リアランプのデザインを変更するなど、スタイリッシュさに磨きをかけました。

今回の一部改良では、ガソリン車の「G」、ハイブリッド車の「e：HEV X」および「e：HEV X HuNTパッケージ」に、Honda CONNECTディスプレイ、ワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットでメーカーオプションとして追加設定し、ユーザーのニーズに対応しています。

また、原材料価格や物流費などの世界的な高騰にともない、価格を改定。

新価格（消費税込）は、ガソリン車が275万8800円、ハイブリッド車が299万8600円から391万9300円に設定され、グレードによって6万9300円から14万3000円値上がりしました。

なお、ヴェゼルのスポーティ仕様として、2025年10月に「e：HEV RS」が追加される予定です。

専用デザインの内外装に加え、RS専用にチューニングされたローダウンサスペンションと電動パワーステアリングが備わるなど、走りへのこだわりを追求したモデルとなっています。