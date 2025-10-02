198万円！ ダイハツ最新「“2人乗り”スポーツカー」がスゴイ！ 最高級より「57万円オトク」で「リッター20キロ」近く走る低燃費もイイ！ “ベージュ×カーボン調”内装が目を惹く「コペン」最安モデルとは？
選択肢が豊富な最安モデル
ダイハツは2025年9月29日、軽自動車「コペン」の現行モデルを2026年8月をもって生産終了すると発表しました。
併せて、2026年4月以降にはコペンを愛するファンのため、全国各地でスペシャルイベントを開催することもアナウンスしています。
【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”ダイハツ最新「“2人乗り”スポーツカー」です！（21枚）
2025年9月時点で入手可能なコペンのなかで、最も手頃な価格で購入できるエントリーモデルはどのような仕様になっているのでしょうか。
コペンは2002年に初代モデルが登場したダイハツの軽オープンカーです。
手軽にオープンドライブを楽しめるスポーツカーとして開発され、ユニークなデザインに加え、軽自動車として初めて電動開閉式ルーフ「アクティブトップ」を採用したことも大きな特徴でした。
現行モデルは2014年に登場した2代目で、新しいフレーム構造「D-Frame」と内外装着脱構造「DRESS-FORMATION」を採用しています。
ラインナップは個性豊かで、2014年6月に「Robe（ローブ）」が登場。2014年11月には「XPLAY（エクスプレイ）」（現在は販売終了）、2015年には丸目ライトが特徴の「Cero（セロ）」が加わりました。
そして2019年には、TOYOTA GAZOO Racingのモータースポーツでのノウハウを活かし開発されたスポーティモデル「GR SPORT」が追加されています。
今回の発表で、現行コペンは2026年8月に生産を終了することが正式に決定しました。
ただし、ダイハツの公式リリースには「再びコペンを世の中に送り出せるよう、様々なスタディを続けております」との記載もあり、次期モデル登場への期待も持てそうです。
そんなコペンのなかで、最も安価なエントリーモデルは「COPEN Robe CVT車」です。
ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1280mm、ホイールベースは2230mmです。
Robeのデザインは、丸みを帯びたフロントマスクに大型ヘッドライトを配し、親しみやすさと存在感を両立。
サイドは短いオーバーハングと力強いキャラクターラインで引き締まった印象を与えます。
リアビューはシンプルながらも、大型のテールランプと立体的なバンパーでスポーティさを演出。
電動開閉式のアクティブトップを搭載することで、オープン時には爽快な走りの演出も可能です。
なおボディカラーは8色がラインナップされており、タイヤサイズは16インチで、他のグレードと共通。
ホイールもRobeとCeroで同じデザインを装着しており、オプションで切削デザインやBBS製鍛造ホイールも選択可能です。
インテリアは2人乗りのレイアウトとし、カラーはベージュが基本で、シート素材はファブリック。
オプションでブラックインテリアパックやレッドインテリアパックも選べます。
インパネはグレードによって加飾が異なりますが、エントリーモデルのRobeにはカーボン調インパネガーニッシュを採用しています。
なお、上位グレードの「COPEN Robe S」では、スエード調レカロシート、MOMO製本革巻ステアリングホイール、パドルシフト（CVT車のみ）、ビルシュタイン製ショックアブソーバーなど、走りを意識した装備が追加されています。
アクティブトップはエントリーモデルのローブにも標準装備。その他標準装備としてシートヒーター、オートエアコン、プッシュボタンスタートなどを備えます。
安全装備については、現行モデル（2014年登場）には先進安全装備は非搭載で、「スマートアシスト」は装着されていません。
SRSエアバッグは運転席と助手席に標準装備です。
パワートレインは、最高出力64PS、最大トルク92Nmを発生する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載。
トランスミッションは7速スーパーアクティブシフト付CVTで、駆動方式はFF（2WD）、燃費はWLTCモードで19.2km／Lとなっています。
COPEN Robe CVT車の価格（消費税込み）は198万3300円、5速MT車は5万5000円高となります。
一方、最高級モデル「COPEN GR SPORT 5速MT車」の価格は255万6400円で、価格差は57万3100円です。