【小悪魔ツインテールちゃん】 2026年3月 発売予定 価格：8,250円

コトブキヤは、プラモデル「小悪魔ツインテールちゃん」を2026年3月に発売する。価格は8,250円。

本商品は同社オリジナルガールズプラモデル「創彩少女庭園」スピンオフ「〇〇さん」シリーズ第2弾。生意気後輩風なイメージで、落ち着いたピンク系カラーのツインテールスタイルが特徴となっている。

前髪は新規造形となっており、「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」に加え、メガロマリアのバイザーなどを装着することが可能な「3mm穴あきタイプ」の3種類が付属する。

アイプリントは森倉円さんによる新規デザインの「おちょくり顔」「不遜顔」「見下し顔」の3種類となっており、スキンカラーはカラーCを採用している。

ボディは「YOMI」のボディを採用。腕時計を巻いた前腕やチョーカーなど個性的なアイテムが目を引くデザインとなっている。

オプションとして大容量タイプのスクールバッグが付属する。

また、コトブキヤショップ限定の購入特典には「ゆめかわカラーリュック」が付いてくる。

(C) KOTOBUKIYA