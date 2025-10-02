「創彩少女庭園」より「小悪魔ツインテールちゃん」が2026年3月に発売
コトブキヤは、プラモデル「小悪魔ツインテールちゃん」を2026年3月に発売する。価格は8,250円。
本商品は同社オリジナルガールズプラモデル「創彩少女庭園」スピンオフ「〇〇さん」シリーズ第2弾。生意気後輩風なイメージで、落ち着いたピンク系カラーのツインテールスタイルが特徴となっている。
前髪は新規造形となっており、「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」に加え、メガロマリアのバイザーなどを装着することが可能な「3mm穴あきタイプ」の3種類が付属する。
アイプリントは森倉円さんによる新規デザインの「おちょくり顔」「不遜顔」「見下し顔」の3種類となっており、スキンカラーはカラーCを採用している。
ボディは「YOMI」のボディを採用。腕時計を巻いた前腕やチョーカーなど個性的なアイテムが目を引くデザインとなっている。
オプションとして大容量タイプのスクールバッグが付属する。
また、コトブキヤショップ限定の購入特典には「ゆめかわカラーリュック」が付いてくる。
小悪魔ツインテールちゃん
2026年3月 発売予定
価格：8,250円
サイズ：全高約153mm
😈小悪魔ツインテールちゃん😈- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) October 2, 2025
本日ご予約受付開始です！
知ってるような知らないようなどこかのだれか。
創彩少女庭園スピンオフ「〇〇さん」シリーズの第２弾です。
▽製品ページhttps://t.co/a7J9mTgrtf
▽ブログhttps://t.co/QHwl17pUfR#創彩少女庭園 pic.twitter.com/MFXXyOOHxF
(C) KOTOBUKIYA