休場明け２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３９０．１２ポイント（１．４５％）高の２７２４５．６８ポイントと３日続伸。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１５５．７０ポイント（１．６３％）高の９７１１．０３ポイントと３日続伸した。売買代金は１２３９億８０４０万香港ドルに縮小している（９月３０日前場は１５９２億３２０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米長期金利の低下や、海外の株高、中国の政策期待などが追い風だ。米利下げサイクルの期待が高まり、１日の米債券市場では長期金利の指標となる１０年債利回りが急低下（債券価格は反発）。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は雇用安定化のため、追加利下げをするとの観測が改めて強まった。昨夜の欧米市場では、主要株価指数が軒並み上昇。米国ではＮＹダウが０．１％高と４日続伸し、連日で史上最高値を更新した。欧州では英国のＦＴＳＥ１００指数が１．０％高と連日で最高値を更新している。

一方、中国では国慶節・中秋節の大型連休が１日にスタート。本土市場は８日まで休場とあって（香港市場は７日が休場）、国内発の新規材料には乏しいものの、政策期待は続いている。次期５カ年計画（２０２６〜３０年）について討議する２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）に関しては、今月２０〜２３日に開催される予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が９．６％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が９．３％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が６．７％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．４％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．１％ずつ上昇した。

産金・非鉄セクターも物色される。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が６．３％高、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が３．５％高、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が１２．５％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．１％高で引けた。そのほか、リチウム関連の天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が１３．０％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が１０．３％高と値を上げている。

医薬セクターもしっかり。江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が５．３％高、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が４．８％高、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．５％高、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．９％高で前場取引を終えた。石薬集団については、子会社の石薬創新製薬（３００７６５／ＳＺ）を香港メインボードに重複上場させる計画を明らかにしたことも材料視されている。

半面、中国不動産セクターはさえない。遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が４．４％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）と建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）がそろって２．９％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が２．５％ずつ下落した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）