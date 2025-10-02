MUCHAホリデーコレクション登場！新作オードトワレ＆特別アイテム

芸術家ミュシャの作品からインスパイアされた新作フレグランス「ジャマイカ・ラム ダークラム」と「ジャマイカ・ラム ホワイトラム」が、MUCHAのホリデーコレクションとして登場！これらは、ミュシャの名作『フォックスランド・ジャマイカ・ラム』を現代的に解釈した香りで、冬の冷たい空気にもぴったりの深みのある魅力を放ちます。特別なアイテムが続々と登場するので、お楽しみに♡

ミュシャのアートを香りで楽しむ新作オードトワレ



オードトワレ ジャマイカ・ラム ダークラム 1897

ジャマイカ・ラム ホワイトラム

MUCHAから登場する「ジャマイカ・ラム ダークラム」と「ジャマイカ・ラム ホワイトラム」は、いずれもミュシャの1897年の作品『フォックスランド・ジャマイカ・ラム』から着想を得た香りです。

ダークラムは、バニラとスモーキーな香りが特徴的で、大人の魅力を引き立てます。

一方、ホワイトラムは、シトラスとパチュリが爽やかに香り立ち、透明感のある魅力を引き出しています。

それぞれ、40mLが\14,960（税込）で販売され、贅沢な香りをお楽しみいただけます。

ホリデー限定アイテムも登場！



ハンカチ ジャマイカ・ラム

ウールシルクストール A

ウールシルクストール B

オードトワレミュージアムボックス

ホリデーシーズンにぴったりなアイテムも続々登場！

ミュシャのアートを大胆に再構築した「ジャマイカ・ラム」ハンカチ（\2,640（税込））や、ウールシルク素材のストール（\25,300（税込））など、贅沢な素材で仕上げられたアイテムがラインアップ。

さらに、人気のオードトワレ4種を詰め合わせた「オードトワレミュージアムボックス」も販売。ギフトや自分へのご褒美としてもぴったりです♪

MUCHAのホリデーコレクションで特別なひとときを



MUCHAが贈るホリデーコレクションは、ミュシャの芸術を香りとともに楽しむ贅沢なラインアップ。

新作オードトワレ「ジャマイカ・ラム ダークラム」「ジャマイカ・ラム ホワイトラム」をはじめ、ミュシャのアートがデザインされたアイテムが揃い、どれもホリデーシーズンにぴったりです。

10月2日(木)からの予約受付をぜひお見逃しなく。特別な香りとアートで、あなたの冬を華やかに彩りましょう♡