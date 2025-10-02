ÀîÂ¼°íÇÏ¡¢¿¼Ìë¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÀîÂ¼°íÇÏ¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤È¤Ï¡©
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò²áÊÝ¸î¤ËÂçÀÚ¤Ë¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡©¡×¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÖÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï1ÆüÌë¤ËÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
1¿Í¤Ç¿´ºÙ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤Þ¤â¤í¤¦¤è ¤³¤³¤í¡×¤Ç¤Ï¡¢¿´¤ÎÉÔÄ´¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤È¤¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÅÏÃÁêÃÌÁë¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤Ë¤ÏÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î»Ù±çµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¤Ï24»þ´ÖÂÐ±þ¤Î¤â¤Î¤«¤éÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¤ß¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ò1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ù¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÏLINE¤Ê¤ÉSNS¤òÄÌ¤¸¤¿ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
