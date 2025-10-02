¡Ö¼«¼ó¤·¤Þ¤¹¡×àOha!4á26ºÐ½÷À¥¢¥Êà¥Ý¥ê¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤«¤ó¡¢Êá¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»ä¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÉÊÀî·Ù»¡½ð¤Ç°ìÆü½ðÄ¹
¡¡¡ÖOha!4 NEWS LIVE¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄºê¤µ¤¯¤é(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢ÉÊÀî·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò°Õ¼±¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤«¤ó¡¢Êá¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«¼ó¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£