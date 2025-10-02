¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡°µ´¬3¼ÔËÞÂàÄù¤á¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¡¡º£¸å¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½4¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£9²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£8¡½4¤Î9²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ïµå¾ìÃæ¤«¤éÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¡£ÀèÆ¬¡¦¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ø¤Î½éµå¤Ç100¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.0¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥³¡¼¥ë¡×¤¬µå¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£ÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¥¢¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÂÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥é¥Ã¥¯¥¹¤â2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢2»à¤«¤é¥Ø¥¤¥º¤Ø¤Î2µåÌÜ¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¸å¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.2¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£ºÇ¸å¤ÏÍ·Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë°µ´¬Åêµå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤â½Ð¤Æ¤¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤Çº£¸å¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö»ä¤ÏÈà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ý¤Á¾ì¤³¤½ÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¡ÖÅê¤²¤µ¤»¡¢¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»ä¤â³Ø¤Ù¤ë¡£»³ËÜÆ±ÍÍ¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉñÂæ¤¬Âç¤²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÀº¹¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£