女優の筧美和子（31）が1日、深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。芸能人のグループLINEについてトークを展開した。

グループLINEの話題になり、筧が「ドラマとかでLINEグループを作っても」と切り出すと、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「あれ、どんな感じなんですか？」と興味津々。最終回での打ち上げが最後になるようで、筧が「気づいたらほぼ稼働してない」と明かすと、ケンコバは「“また集まりましょう”が実行されることって、世の中でほぼないからね」と同意した。

筧は「その時は、熱はあるんですけどね。行こうってホントに思うんですけど、やっぱりみんなの予定を合わせるのって難しくて、結局流れちゃう」と本音。これに「アンガールズ」田中卓志は「人を信じてないかもしれない、なんとなく。バラエティーも最終回がある。熱いプロデューサーが“必ずこのメンバーで特番か何かやりましょう”って、やったことないもんな」と打ち明けると、共演者らは「たしかに」とうなずいた。

さらに「結構本気で待っちゃうことありません？」という筧に、田中は「“企画書出しますから”って言われて、“よ〜し”って思ってても」と空振りに終わることを回想。田中の相方・山根良顕は「それぞれに仕事をしてるから、やっぱりスケジュールが難しい」とフォローしたが、ケンコバは「だからやっぱり、山根の“打ち上げ不要論”があながち（間違ってないかもしれない）」と語っていた。