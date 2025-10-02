田村淳“大物アーティスト”の一言でお笑い目指す「神がそう言っているなら…」 まさかの後日談
お笑いタレントの田村淳が、1日放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！田村淳が解散理由を告白SP』（後11：45）に出演。「過去に戻れるなら？」との質問について答える中で、大物アーティストとの“秘話”を打ち明けた。
【写真】田村淳が”神”とあがめる大物アーティスト
淳は「すごく昔に戻ると、バンドやっておけばよかったなと思う。小中高ってバスケをやっていたのに、高2の夏休みに、バンドをやりたいって思って、急に（バスケを）やめるのよ。それでバンドをやって（YAMAHA主催の）バンドの登竜門みたいな大会があって、そこで下関地区大会準優勝ベストボーカリスト賞を取ったの。『これ、バンドで生きていくじゃん！』って思っていたの」と回顧。
続けて「それで、好きなアーティストのラジオを聞いていると、甲本ヒロトさんがラジオで『一番好きなものを仕事にしたらうまくいかないよね。2番目に好きなものぐらいがちょうどいい。そうしたら、気持ちも楽に取り組めて成功するんだ』って言っていて。ヤバい、神がそう言っているから、バンドやめなきゃって。とんねるずが2番目に好きだから、とんねるずみたいになりたいって、お笑いに変更するって」と路線を変更したのだと明かした。
これには後日談があり、淳は「髪を赤くしていた時期があって、テレビに出られるようになった時期だったんだけど（ある時）友達と一緒に屋台に入ったら、甲本ヒロトさんがいたの。話しかけたいけど、自分からは声をかけられないなって思って。そうしたら、甲本さんが『赤い髪の君さ、最近テレビ出ているよね』って言われて。『うわー』って思って。『そうなんです、実は甲本さんが2番目に好きなことを仕事にしたほうがいいって（言っていたことを受けて）今こういう仕事をやっているんです』って伝えたら、甲本さんが『いや、一番やりたいことを一番やった方がいいよ』って言われた」と笑顔で話していた。
