タレントの「みちょぱ」こと池田美優（26）が2日に都内で行われた「忍たま乱太郎×佐賀県〜豆腐のくにを求めての段〜」プロジェクト発表会に出席。豆腐の魅力や同県が推す豆腐料理を堪能した。

“豆腐の日”であるこの日、“豆腐”をイメージしたホワイトコーデで登場。美しいデコルテが際立つ可愛らしい衣装も、足元はブーツでかっこよく引き締め、みちょぱ“らしさ”を織り交ぜた。

ダイエット検定2級を取得していて、体形維持のため日々の食事管理を徹底。高タンパク低カロリーな豆腐は愛用品で「味噌汁には絶対に入れる。一時期現場に味噌汁を（保温）ジャーに入れて持っていってて、ストックしていたぐらい。お菓子食べるなら（豆腐）食べようと思ってる」という。さまざまな食べ方を楽しめる万能品に「おなかにも溜まるし…。“さすが日本だな”と思いました」とうなった。

国内有数の大豆の産地として知られる佐賀。郷土料理やスイーツなどたくさんの豆腐料理を堪能することができる。みちょぱは10年ほど前に訪問し、「はなわさんの歌が1番に出てくる。あとは、バルーンフェスタのイメージが凄くある。知人がいて行ってみたいとは思っているんですけど、なかなか行けずなので、行って佐賀を堪能したい」と心躍らせた。

この日、佐賀の温泉湯豆腐、ごどうふを試食。初めての味わいに「美味しい！」と舌鼓。満面の笑みを見せた。