デクの最終決戦がゲームで蘇る！ 2026年2月5日発売の『僕のヒーローアカデミア All’s Justice』で物語のクライマックスを体感せよ
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「僕のヒーローアカデミア」家庭用ゲーム最新作『僕のヒーローアカデミア All’s Justice』を2026年2月5日にPlayStation5、Xbox Series X|Sで発売する。また2月6日にSteam版も発売。それに先駆けて製品情報を公開し、パッケージ版とダウンロード版の予約受付を開始した。
発表に合わせ、「アナウンスメントトレーラー」も公開。最新モード「チームアップミッション」や、ヒーローとヴィランの最終決戦の激戦シーンが確認できる。
「僕のヒーローアカデミア All’s Justice」 アナウンスメントトレーラー：
https://youtu.be/AC80SsEL_WU
TVCMは、10月4日から放送のテレビアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」（第8期）第1話内で解禁される。読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット（一部地域除く）で毎週土曜17:30に放送予定だ。
公式Xではプレゼントキャンペーンを実施中。フォローとリポストでオリジナルグッズが当たる。
「僕のヒーローアカデミア All's Justice」 ❯❯ 発売日決定記念 ❮❮┏┅ ┅┓ フォロー&リポストキャンペーン┗┅ ┅┛抽選で3名様に◤「Steam®︎版アルティメットエディション」✚… pic.twitter.com/6vvK2nqcFW— 「僕のヒーローアカデミア All's Justice」公式 (@heroaca_aj) September 30, 2025
製品は以下の通りだ。
・パッケージ版（通常版）：
ゲーム本編。Amazon.co.jp購入特典はオリジナル壁紙
・ダウンロード版（通常版）：
ゲーム本編
・デラックスエディション：
ゲーム本編、シーズンパス、シーズンパス特典、コレクタブルカード1種
・アルティメットエディション：
ゲーム本編、シーズンパス、シーズンパス特典、コレクタブルカード1種、追加HUDバナー7種セット、20着コスチュームパック
コレクタブルカードは、ゲーム内のミッションや会話で入手可能なコレクションアイテム。ヒーロー・ヴィラン・プロヒーローをはじめとして全300種以上登場する。
早期購入/プレオーダー特典は「プレイアブルキャラクター 早期解放パック」。プレイアブルキャラクターの早期解放権であり、通常のゲーム進行でもキャラは解放可能だが、いち早くプレイアブルで試したい方におすすめだ。有効期限は2027年2月4日23:59までとなっている。
Steamで僕のヒーローアカデミア All’s Justiceを予約購入：
『僕のヒーローアカデミア All’s Justice』は、「僕のヒーローアカデミア」最終章の激突を描く対戦アクションゲーム。ストーリーモード「最終決戦」では新たな視点からクライマックスを体感できる。雄英高校生徒、プロヒーロー、ヴィランが超ボリュームで登場し、1-A生徒全員がプレイアブル。「3vs3」のチームアップバトルで“個性”を解き放ち、キャラクターチェンジによるコンボや戦略が楽しめる。
なお公式サイトでは、原作者・堀越耕平先生からのメッセージも掲載中だ。
製品情報：
タイトル: 僕のヒーローアカデミア All’s Justice
発売日: 2026年2月5日 ※Steam版2月6日
ジャンル: ヒロアカ対戦アクション
CERO: C
対応ハード: PlayStation5 / Xbox Series X|S / Steam ※Xbox Series X|S / Steam版はダウンロード専売
プレイ人数: 1〜2人
僕のヒーローアカデミア All’s Justice | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト：
https://mhaaj.bn-ent.net/
(c)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
(c)Bandai Namco Entertainment Inc.
※画面は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
※内容・仕様は予告無く変更する場合がございます。
(c)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“プレイステーション”、“PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
(c)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※情報は2025年10月1日時点のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
