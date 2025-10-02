株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「僕のヒーローアカデミア」家庭用ゲーム最新作『僕のヒーローアカデミア All’s Justice』を2026年2月5日にPlayStation5、Xbox Series X|Sで発売する。また2月6日にSteam版も発売。それに先駆けて製品情報を公開し、パッケージ版とダウンロード版の予約受付を開始した。

発表に合わせ、「アナウンスメントトレーラー」も公開。最新モード「チームアップミッション」や、ヒーローとヴィランの最終決戦の激戦シーンが確認できる。

「僕のヒーローアカデミア All’s Justice」 アナウンスメントトレーラー：

https://youtu.be/AC80SsEL_WU



TVCMは、10月4日から放送のテレビアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」（第8期）第1話内で解禁される。読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット（一部地域除く）で毎週土曜17:30に放送予定だ。

公式Xではプレゼントキャンペーンを実施中。フォローとリポストでオリジナルグッズが当たる。

製品は以下の通りだ。

・パッケージ版（通常版）：

ゲーム本編。Amazon.co.jp購入特典はオリジナル壁紙 ・ダウンロード版（通常版）：

ゲーム本編 ・デラックスエディション：

ゲーム本編、シーズンパス、シーズンパス特典、コレクタブルカード1種 ・アルティメットエディション：

ゲーム本編、シーズンパス、シーズンパス特典、コレクタブルカード1種、追加HUDバナー7種セット、20着コスチュームパック

コレクタブルカードは、ゲーム内のミッションや会話で入手可能なコレクションアイテム。ヒーロー・ヴィラン・プロヒーローをはじめとして全300種以上登場する。

早期購入/プレオーダー特典は「プレイアブルキャラクター 早期解放パック」。プレイアブルキャラクターの早期解放権であり、通常のゲーム進行でもキャラは解放可能だが、いち早くプレイアブルで試したい方におすすめだ。有効期限は2027年2月4日23:59までとなっている。

Steamで僕のヒーローアカデミア All’s Justiceを予約購入：



『僕のヒーローアカデミア All’s Justice』は、「僕のヒーローアカデミア」最終章の激突を描く対戦アクションゲーム。ストーリーモード「最終決戦」では新たな視点からクライマックスを体感できる。雄英高校生徒、プロヒーロー、ヴィランが超ボリュームで登場し、1-A生徒全員がプレイアブル。「3vs3」のチームアップバトルで“個性”を解き放ち、キャラクターチェンジによるコンボや戦略が楽しめる。

なお公式サイトでは、原作者・堀越耕平先生からのメッセージも掲載中だ。

製品情報：

タイトル: 僕のヒーローアカデミア All’s Justice

発売日: 2026年2月5日 ※Steam版2月6日

ジャンル: ヒロアカ対戦アクション

CERO: C

対応ハード: PlayStation5 / Xbox Series X|S / Steam ※Xbox Series X|S / Steam版はダウンロード専売

プレイ人数: 1〜2人

僕のヒーローアカデミア All’s Justice | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト：

https://mhaaj.bn-ent.net/

(c)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画面は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※内容・仕様は予告無く変更する場合がございます。

(c)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“プレイステーション”、“PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(c)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※情報は2025年10月1日時点のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

