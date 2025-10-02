佐賀県警の科学捜査研究所の男性技術職員（懲戒免職）がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題を受け、警察庁の楠芳伸長官は２日の定例記者会見で、首席監察官やＤＮＡ型鑑定の専門家らを県警に派遣し、今月８日から特別監察を始めることを明らかにした。

元職員は２０１７年以降に関与した１３０件の鑑定で、必要な検査や分析を実施せず、「ＤＮＡ型は検出されなかった」と上司に報告するなどの不正を繰り返したとして、先月に処分され、虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで佐賀地検に書類送検された。

これを受け、県警は上司のチェック不足や鑑定を依頼した部署との連絡体制に不備があったとの問題点を公表する一方、捜査や公判への「影響はなかった」などと説明している。

警察庁は先月８日、鑑定作業から分析結果を記した鑑定書を作成するまでの過程を複数人でチェックするよう都道府県警に通達していた。特別監察では、不祥事の原因分析や再発防止策を検討する。

一方、佐賀県議会は２日の本会議で、県警と県公安委員会に対し、第三者による調査を求める決議案を全会一致で可決した。