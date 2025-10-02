ABCテレビ10月期スタートの深夜ドラマ・バラエティー番組のPRイベント『推しに出会えるABC～10月クール番組祭り！～』に、新番組のキャストが大集合。キュンキュンセリフを言うゲームや番組裏話で集まったファンを楽しませた。

出演したのは、4番組の主役たち。ドラマ『君としたキスはいつまでも』からは、太田将熙と本島純政が登場。太田が「アミューズ所属のチーム・ハンサム！によるオムニバスのラブストーリーです」とドラマを説明すると、本島が「キスがテーマです。キス……、します。キュンキュンする現場でした」とキスシーンに言及。

バラエティー番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』からは、WILD BLUE（山下幸輝・宮武颯・鈴川直弥・池田優斗・鈴陽向）が登場。山下が番組の内容を「芸能界の先輩方をゲストにお迎えして、青かった時代のお仕事やプライベートを深掘りします」と説明。さらに、「僕たちも初めてにたくさん挑戦しているので、収録前日は緊張で寝れなくて。でも良い空気感の番組になったと思います」と初冠番組への自信を覗かせた。

LDHアーティスト密着ドキュメンタリーのシーズン2となる『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』からは、BALLISTIK BOYZの奥田力也、砂田将宏が登場。砂田は「シーズン1では、普段見せててるキラキラとは逆のリアルな部分も見せたら、そういうところがあるからこそ生まれるエンターテイメントや人間性を知ってもらえた。シーズン2では大先輩EXILE AKIRAさんから始まり、僕たちBALLISTIK BOYZも特集していただきます。僕ら一人ひとりの人間性やキャラクターを知ってもらえる番組になればいいなと思ってます」と抱負を語った。

4シーズン目となるBLドラマ『絶対BLになる世界VS 絶対BLになりたくない男ファイナル』からは主演の犬飼貴丈と、弟役のゆうたろうが登場。BLになりたくない兄役の犬飼は「BLだということを変に意識しないことを意識します」と語ると、BL世界を引っ張る弟役のゆうたろうは、「恋人役の塩野瑛久くんと毎シーズンイチャイチャしています。シーズンを通して20 回くらいチューしています」と言って会場を沸かせた。

最も盛り上がったのが、ゲームコーナー。葵わかな、神尾楓珠W主演の10月新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』の配信ショートドラマにも出演している本島純政、砂田将宏、山下幸輝が「失恋して落ち込む幼なじみの女の子にかける胸キュンセリフ」をそれぞれ発表。観客の歓声が3人合計で300デシベルを超えればクリアとなるミッションに挑戦。「マジ、ヤバい！」と焦る本島、「緊張する！」と言いながらもキメる砂田、山下は「せっかく大阪のABCさんなので…」と関西弁の胸キュンセリフで歓声が沸き起こし、見事に300デシベルを超える「キャー」を集めてミッションをクリアした。

ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』キャスト陣の藤本洸大、簡秀吉、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李はVTRで出演。藤本が「このドラマは僕が演じる平凡な高校生が、学園四天王と就学旅行で同じ班になったことから始まる学園格差ラブストーリーです」といえば、簡が「僕らのピュアな恋模様を通して皆さんにキュンをお届けできたらと思っております」とPRした。

この模様は9月27日放送の『推しに出会えるABC～10月クール番組祭り！～』（ABCテレビ）で紹介された。