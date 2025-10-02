◇MLB ドジャース8-4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）

山本由伸投手が記念写真で再びつま先立ちです。

ワイルドカードシリーズ第2戦先発にあがった山本投手は初回に2点先制タイムリーを浴びるも、その後は13人連続アウトと安定した投球を取り戻します。6回にはノーアウト満塁のピンチを招きますが、ショートゴロと二者連続三振で無失点で抑えました。

山本投手は今シーズン自己最多の113球を投じ、6回2/3、被安打4、9奪三振、2失点、自責点0と好投。チームは8-4で勝利し、2連勝で地区シリーズ進出を決めました。

記念のTシャツをきてグラウンドに集まるドジャースの選手やスタッフら。その中で山本投手は1番後ろを陣取ります。しかし、外国人選手らは長身だらけ。結局山本投手は背伸びをしてなんとか写真に写り込みました。

MLB開幕戦となった「MLB東京シリーズ」でも大谷翔平選手と佐々木朗希投手と記念撮影を撮る際、身長の高い2人に合わせ背伸びをしていた山本投手。再びかわいらしい姿をみせました。