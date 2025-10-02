LINE連絡のみでユニット解散…『M-1』話題芸人が明かす驚きの理由

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月30日（火）に放送された同番組では、再結成を発表したばかりのパンプキンポテトフライ・谷拓哉＆カムバック（元：山名大貴）がゲストで登場し、そこに谷とユニットを組んでいた九条ジョーが乱入した。

LINEでユニット解消を告げられたという九条に、谷が衝撃の理由を明かし…。

【映像】谷がLINEだけでユニット解消を告げた理由は…

『M-1グランプリ』などで注目を浴びるも2025年3月に解散し、9月に再結成したパンプキンポテトフライ。2人が解散から再結成までの経緯などを話していると、突然スタジオに九条が登場した。

パンプキンポテトフライの解散中、谷と新たなユニットを組むもたった数カ月でユニットを解消された九条は、再結成したいと申し出る。

九条は谷とユニットを組んでいた期間を「僕はめっちゃ良かった！」と振り返る一方で、「でも最後、僕に会ってくれてもいいわけじゃないですか。それをLINEだけで、（ユニットを）解消しようみたいな」と苦言を呈した。

ほかのメンバーも「最後きちんとしてあげて」と九条に同意すると、谷は「会ったらなんかね、（解消を）言えんくなる」と返し、優しさを捨てきれない谷に九条は笑っていた。