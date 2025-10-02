Uruが、ニューシングル「プラットフォーム」を10月15日に配信リリース。さらに、11月26日にCDパッケージとしてリリースする。

（関連：Mrs. GREEN APPLEはなぜカバーされ続ける？ Uru、Superfly……実力者に認められるアーティストとしての凄み）

同楽曲は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』（MBS／TBS系）のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。Uru自身が作詞作曲を手掛け、編曲は田中隼人が担当している。爽やかさと透明感に満ちたサウンドの中に、未来へ向けて背中を押すような軽快なリズムが溶け込み、聴く人の心を晴れやかにするアップナンバーに仕上がった。現在、TikTokとInstagramではサビ部分の先行配信もスタートしている。

あわせて、CDの早期予約特典キャンペーンも開催。本日から10月19日までの期間中に対象サイトで今作を予約すると、特典としてオリジナルメモ帳をプレゼントする。こちらは、ここでしか手に入らない限定アイテムとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）