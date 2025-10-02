ジンジブ動意、三井住友ＦＧ子会社のプラリタウンと業務提携◇
ジンジブ<142A.T>が後場動意づき、前日に比べて７％近く上昇する場面があった。同社はきょう午後１時ごろ、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>子会社のプラリタウンと業務提携したと発表しており、これが株価を刺激したようだ。
この提携により、プラリタウンが運営する法人向けＤＸ支援プラットフォーム「ＰｌａｒｉＴｏｗｎ」に、同社の高卒採用支援サービス「ジョブドラフト」、人事支援サービス「人事部パック」、高校新卒研修「ルーキーズクラブ」の掲載。ＳＭＢＣグループの法人顧客基盤を通じて、人事に課題を持つ全国の中小企業にサービス提供を拡大する機会につなげるとしている。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
