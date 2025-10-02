「衝撃的」「全く予想していなかった」「W杯史上最悪だ」アルゼンチン代表の新ユニフォームがリークか
2026年の北中米ワールドカップに向けたアルゼンチン代表の新2ndユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が伝えている。
それによると、ベースカラーは2018年ロシアW杯以来のブラック。白のロゴとスカイブルーのディテールが施され、絵画からインスピレーションを得た鮮やかで芸術的なパターンが特徴となっている。
海外ファンからは「全く予想していなかった」「衝撃的だ」「黒のシャツが好きなので、このアイディアはいいね」「テンプレートは気に入った」などの声が寄せられた一方で、「これは一体何だ!?」「ひどい」「削除してやり直してくれ。ワールドカップ史上最悪のアウェイユニフォームだ」「どうか本当じゃないことを願う」と厳しい意見も目立った。
アルゼンチンの新2ndユニフォームは、2026年3月に発売される見込みだという。
Argentina 2026 World Cup Away Kit Leaked (@opaleak): https://t.co/w2xmOAhWzn— Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 1, 2025