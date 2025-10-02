TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が自身のInstagramを更新。凛々しい白シャツ×ネクタイ姿でニューヨークを歩く写真を公開し、ファンの心をときめかせている。

【写真】ニューヨークの街を白シャツ×ネクタイ姿で颯爽と歩くボムギュ／協定式での美麗スーツ姿／シャツ×スラックスコーデが似合うボムギュ／フードを被ったキュートな姿も

■長い脚が際立つ黒いスーツ姿で魅力全開のボムギュ

TOMORROW X TOGETHERは9月30日（現地時間）、ユニセフ本部および韓国委員会と共に、全世界の児童・青少年のメンタルヘルスを支援するグローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」パートナーシップを締結。アメリカ・ニューヨークのユニセフ本部にて行われた協定式に出席し、大きな注目を集めた。今回の投稿は、その日に撮影されたものとみられる。

ボムギュは協定式で着ていたスーツ姿で登場。ジャケットを脱いで手に持ち、白シャツに黒の細身のネクタイ、スリムなスラックスを合わせたスタイルは、長い脚をいっそう際立たせている。肘までラフに捲った袖口からのぞく腕には、先日「自分へのご褒美」として購入したカルティエの時計が輝き、品の良さと余裕を感じさせるビジュアルに、ファンの視線が釘付けとなった。

タイムズスクエア周辺を歩いたのか、巨大ディスプレイの写真や、Minskoff Theatre（ミンスコフ劇場）の前での写真も。ニューヨークの街並みを背景に、抑えたトーンで撮影された16枚の写真は、シネマティックな雰囲気とともにボムギュの魅力を余すことなく伝えている。

SNSでは、「白シャツ×ネクタイ最強」「スーツ姿もかっこいい」「トップクラスの美男子」「このまま写真集にしてほしい」「後ろ姿の写真の広い背中に動揺」「質感がエモい」「メロすぎて昇天」「仕事帰りにこんな人と待ち合わせしたい」「彼氏感溢れすぎてやばい」など、熱量の高いコメントが寄せられている。

■写真：ユニセフ本部の協定式に臨むTOMORROW X TOGETHERの美しいスーツ姿

■写真：シャツ×スラックスの洗練コーデが映えるボムギュ

■写真：アトランタでは、フード付きパーカーで“かわいさ”全開のボムギュ