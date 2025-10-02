ドラマ『恋する警護24時 season2』公式SNSにて、主演を務める岩本照（Snow Man）とヒロイン・白石麻衣が“本日のメニュー”を伝えるキュートなオフムービーが公開された。

■岩本と白石はハートマークを作って“ラブラブシチュウ”を紹介

2024年1月期に放送されたテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時』の続編が、金曜ナイトドラマ枠で10月17日からスタートする。

このたび公開されたのは、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる岩本と、辰之助が警護するなかで両想いとなった弁護士の岸村里夏を演じる白石のオフムービー。

“ラブラブシチュウ”と書かれたホワイトボードが貼ってある冷蔵庫の前に立った岩本と白石。岩本が「今日のメニューは？」と問いかけると、白石が「里夏のラブラブシチュウ」と両手でハートマークを作って紹介。すると岩本も照れ笑いしながらハートマークを作る。

白石が「召し上がれ」と両手を差し出し、岩本も「れ」と続いて両手を差し出す。最後に照れまくって顔を両手で隠しながら笑う白石だった。

「ノリノリのひーくんと照れるまいやん」「たつりかかわいすぎ」「ひーくん乙女」などといったファンの声が続々と届いている。

