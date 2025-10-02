SKY-HIが自身の公式Xで、2025年9月27日・28日に東京 お台場BMSG FES特設会場で開催された『BMSG FES’25』へのメッセージを、ライブ写真と共にポストした。

【写真】『BMSG FES’25』ライブフォト＆SKY-HIからの開催後メッセージなど

■ファンからは「社長BMSGを作ってくれてありがとう」「BMSGに集まった才能は最高」「まだまだ夢を見せてください」などの声が殺到

SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、HANA、STARGLOWが出演した『BMSG FES’25』。

SKY-HIは

「たくさんの苦難と困難、そして成功を収めてきましたが、その全てがこの二日間に詰まっていたように思います。本当に走馬灯の中にいるような、素晴らしい時間でした」

「社員が約100名となり、各種チャートのトップ10に所属アーティストが誰かしらいることの方が普通になりましたが、そんな今一番胸にあるものは、この先の日々への夢です」

「良い音楽を生み出す会社として、音楽ファースト、感謝とリスペクト、それらをバックヤードからステージ、そして客席の間でも感じられたこのBMSG FES 25は、までの日々の肯定、そしてこれからの日々への指針になってくれると思います」

と、フェスへの感慨と、BMSGが大切にしているものを綴っている。

最後に

「まだまだ日本の芸能、音楽業界に必要なものを作りたいですし、海外への挑戦も簡単なことではないです。ですが、俺たちなら、皆なら大丈夫だと思わせてもらえるには充分すぎる仲間がいます。頑張ります！」

「まだまだ自分も元気そうなので、誇りを持って、誠実に、全力で頑張りますよー！」

「全ては、”才能を殺さないために”。これからのBMSGを、何卒よろしくお願いします！」

と意気込みを提示して

「株式会社BMSG 代表取締役CEO SKY-HI」

と結んでいる。

ライブ写真は、炎が立ち昇るなかの歌唱シーン、ステージからオーディエンスと空を写し出したもの、ビルが建ち並ぶお台場にそびえ立つステージと熱狂するオーディエンス、そして輝くテープが舞うなか歓喜するオーディエンスと夜空の様子を写し出した4枚を公開。

「社長BMSGを作ってくれてありがとう」「BMSGに集まった才能は最高」「幸せな2日間でした」「まだまだ夢を見せてください」「音楽の楽しみ方を教えてくれたBMSGに感謝」などといったファンの声が続々と届いている。

またBE:FIRST、HANAの公式Xでもオフショットが公開されている。

■ド派手な演出も！『BMSG FES’25』ライブ写真＆SKY-HIのメッセージ

■白を基調としたシャツの爽やか衣装のBE:FIRSTオフショット

■ブラック系でまとめたクールな衣装で凛と前を見るHANAオフショット