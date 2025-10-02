びっくりドンキーに「さつまいもデザート」4種登場 秋の味覚を“ジョッキ”でぜいたくに
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道ソフトクリームとさつまいもをかけ合わせた初登場の「さつまいもデザート」4種を8日から期間限定で販売する。
【写真】さつまいもをぜいたくに楽しめる！値段など商品概要
今回は、これから旬を迎え、ほくほくした食感が愉しめるさつまいもとミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、この秋限定の「さつまいもデザート」が登場。秋の恵みをぜいたくに感じることができ、思わず笑顔もほくほくと溢れてしまう新作スイーツを堪能できる。
■「さつまいもデザート」詳細
『おいもパフェ』
ほくほくした食感を愉しめるよう、ダイスカットされたさつまいもをトッピング。カラメルソースと北海道ソフトクリームの相性抜群なハーモニーと下層にある青りんごゼリーのさっぱりとした味わいで最後まで飽きずに愉しめるメニュー。
『おいもサンデー』
北海道ソフトクリームと香ばしいカラメルを合わせ、トッピングされた大学いもがアクセントに。食後にぴったりな小さめサイズのデザート。
『フライドスイートポテト』（単品／コーヒーセット）
熱々の揚げたてさつまいもスティックに、カスタード風バニラアイスが相性抜群なケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選択可能。
『ジョッキパフェ（おいも）』
たっぷりサイズの同商品では、『おいもパフェ』のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。家族や友人とシェアをしながら愉しむことも。
