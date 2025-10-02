µÈÂôÎ¼¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù±Ñ¸ì»úËëÈÇ¾å±Ç¡ÈKOKUHO¡É¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¸ý¼Â¤¬¡× ³Æ¹ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅÐ¾ì
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬2Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤¢¤¹3Æü¤«¤é¤Î¡È±Ñ¸ì»úËëÈÇ¾å±Ç¡É¤Î³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢µÈÂôÎ¼¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
【写真】貴重…映画『国宝』英語字幕版など各国ビジュアル
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê±Ç²è #¹ñÊõ ¤Î¡È±Ñ¸ì»úËëÈÇ¾å±Ç¡É¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¾ÜºÙ¤Ï³Æ·à¾ì¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ÈKokuho¡É with English subtitle coming to theaters in Japan, starting Friday, October 3!¡×¤È±ÑÊ¸¤Ç¤â°ÆÆâ¡£
¡¡¾å±Ç·à¾ì¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¡¢109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÃÓÂÞ¡¢²£¿Ü²ìHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð¡ÊÂçºå¡Ë¡¢¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥«¥à¡Ê²Æì¡Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº¡Ê²Æì¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖË¬Æü¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡!!¡×¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¸ý¼Â¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈÂôÎ¼¡õSTAFF¤ÎX¤â¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö#¹ñÊõ ¤¬À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤ª¸Æ¤ÓÄº¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¡³Æ¹ñ¤ÇÆÈ¼«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢Ê¸»ú¤äÇÛ¿§¤Ê¤É¤ËÈ¯¸«¤¬¤¢¤êÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ê£¿ô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡´îµ×Íº¤òµÈÂô¡¢´îµ×Íº¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë½Ó²ð¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤¿¡£¶¦±é¤Ï¡¢ ¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢»°±ºµ®Âç¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¿ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡Ä±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù±Ñ¸ì»úËëÈÇ¤Ê¤É³Æ¹ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
