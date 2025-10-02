日本時間２日にロサンゼルスで行われた米大リーグ・ワイルドカードシリーズのドジャース―レッズ第２戦で、佐々木朗希がポストシーズンデビューを果たした。

４点リードの九回にマウンドへ。３者凡退でシリーズ突破を決めた。（デジタル編集部）

山本由伸が６回３分の２を投げて２失点、自責点０と快投を披露した試合。前日に続いてリリーフ陣はもたついて八回に２点を失った後だった。

ルーキーの佐々木が対するのはレッズの上位打線。佐々木は１００マイル（約１６１キロ）を超える快速球を連発。２番ステア、３番ラクスをともにスプリットで空振り三振に切って取ると、４番Ａ・ヘイズは９９・８マイル（約１６０・６キロ）どん詰まりのショートライナーに仕留めた。わずか１１球で３人で抑えて、地区シリーズ進出を決める試合を見事に締めた。最速は１０１・４マイル（約１６３・２キロ）、投じた直球は７球とも１６０キロを超えた。

肩の痛みでシーズンは４か月半も離脱した佐々木。それでも９月下旬に、日本では経験のないリリーフで復帰すると、ポストシーズンの舞台でも、まずは、きっちりと役目を果たした。