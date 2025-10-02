NHKは、新サービス「NHK ONE」のアカウントの登録手続きで発生していた、Gmailなどを使っているユーザーに認証コードが届かない不具合が、2日正午までに解消したと発表した。

NHKによれば、NHKからの認証コードメールに新しいドメインを使用し、かつ短時間に大量送信したことが原因で、認証コードが届かない不具合が発生していたと見られる。NHKのシステム側で送信数を調整するなど様々な対応を行なった結果、「現在は復旧しているものと思われる」という。

NHKは「ご不便をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪。ユーザーに向けて、改めてアカウント登録の手続きをするよう、呼びかけている。

10月1日にスタートしたNHK ONEは、スマートフォンやタブレット、PC、ネット対応テレビに対し、総合テレビやEテレの放送番組、ニュース記事、動画、防災などのコンテンツ・情報をネット経由で提供するNHKの新サービス。

番組の同時配信や見逃し配信などの基本サービスほか、アカウント登録を行なうことで、外出中にスマホで見ていた見逃し番組の続きを、帰宅後にネット対応テレビで見ることができる「デバイス連携」や、お気に入りの番組をフォローできる「マイリスト」機能などが使えるようになる。