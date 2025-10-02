◆秋季埼玉県大会準々決勝 上尾６―２熊谷商（２日・大宮公園）

右サイドから繰り出される大きな変化球がさえ渡った。上尾・辻岡瑛人投手（２年）が「スライダーがよかったです」と満足げに振り返った得意のボールで熊谷商打線をほんろうした。７回に２点を失ったものの、６安打、無四球、１０奪三振で１３１球完投勝利。「しっかり準備してきょうに備えてきたので、いいピッチングができました」と息をついた。高野和樹監督も「１００点ですよね」とほめたたえた。

１７５センチ、６５キロの右腕は元々オーバースローだったが、高野監督の勧めもあって１年の３月からサイドスローに。リリース時の腕の位置を下げたところ「変化球がよくなりました」と手応えをつかんだ。今大会は背番号１０ながら３回戦の埼玉栄戦に続き２試合連続完投勝利を記録するなど投手陣の軸になっている。

昭和の埼玉高校野球をけん引してきた両校の対戦。高野監督が「常に決勝でやってきた相手。準々決勝で当たれるのは誇りだし、いい試合をしよう」と選手を送り出した一戦に快勝して、秋は４年ぶりとなる準決勝の相手は浦和学院。４年前は２―３で惜敗しているだけに雪辱を果たしたいところ。「次の試合もしっかり勝てるように１イニング１イニング抑えていきたいです」と辻岡。８４年夏を最後に遠ざかる甲子園に近づくためにも、難敵に全力で立ち向かう。